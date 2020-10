Auszeichnungen : DDR-Sportlerin Ines Geipel mit Lessing-Preis geehrt

Den Lessing-Preis für Kritik hat am Sonntag die Schriftstellerin und Publizistin Ines Geipel entgegengenommen. Die in Dresden geborene 60-Jährige wurde ausgezeichnet für ihr literarisches Schaffen, das ihre eigenen Erfahrungen in der DDR-Diktatur sowie die Verstrickungen ihrer Familie in die Holocaust-Verwaltung, die SS und die Stasi als Ausgangspunkt nahm. Bekannt geworden war Geipel als Spitzensportlerin der DDR - zunächst als Staffelweltrekordlerin, später als scharfe Kritikerin jeder Form des Dopings. Geipel habe sich für die Rehabilitierung von Autorinnen und Autoren in der DDR eingesetzt, hieß es in der Jury-Begründung. Diese Arbeit mündete in den Aufbau des «Archivs unterdrückter Literatur in der DDR».

von dpa

11. Oktober 2020, 14:57 Uhr