Denkmäler : «DDR-Wohnungsbaugeschichte»: Hochhaussiedlung ist Denkmal

Die Stadt Neubrandenburg hat eine bewegte Geschichte. Durch den Rang einer «Vorzeige-Bezirksstadt» der DDR vervierfachte sich die Zahl der Einwohner bis 1990. Daran erinnern viele Plattenbauten. Einige stehen unter Denkmalschutz.

von dpa

05. März 2020, 18:19 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hat ein weiteres Denkmal für die Politik- und Sozialgeschichte der DDR: Die Hochhaussiedlung in der Neubrandenburger Südstadt. Wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Donnerstag erklärte, wurde das Plattenbau-Ensemble mit 1100 Wohnungen in 15 Gebäuden vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege unter Schutz gestellt. Das von 1980 bis 1985 gebaute Wohngebiet im Stil der Wohnungsbauserie 70 (WBS 70) ist laut Landesamt «ein abwechslungsreich strukturiertes und funktional organisiertes Ensemble von besonderer städtebaulicher Qualität und von hohem baugeschichtlichen und künstlerischen Wert».

Ähnliche Plattenbau-Denkmäler gibt es in Rostock-Evershagen mit einem Terrassenhochhaus, in Halle mit Teilen der Plattenbausiedlung Halle-Neustadt, in Dresden mit einem Wohnblock und einem Mosaik-Wandbild im Stadtteil Gorbitz sowie in Bernau bei Berlin, wo ein Eckgebäude in dieser Bauweise mit drei Eingängen zum Denkmal wurde.

Die Baureihe WBS 70 sei das wesentliche Mittel des Wohnungsbaus in den letzten beiden Jahrzehnten der DDR gewesen, hieß es vom Landesamt. Die bis zu 30 Meter hohen Häuser in Neubrandenburg gelten im Gegensatz zu anderen Städten als in der Grundsubstanz ursprünglich erhaltene Plattenbauten. Sie waren auch entstanden, um die Bedeutung der DDR-Bezirksstadt hervorzuheben.

Markante Erkennungszeichen des Hochhausensembles in der früheren Leninstraße sind vier riesige Keramik-Wandbilder des inzwischen 93-jährigen Künstlers Wolfram Schubert. Das bekannteste Bild heißt «Die Quelle». Es sollte damals an den Begründer der Sowjetunion, Kommunisten und Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin (1870-1924) und die «Quellen des Marxismus-Leninismus» erinnern. Im Volksmund wird das Riesen-Wandbild auch «Leiterplatte» genannt.

Neubrandenburg besitzt auch den ersten WBS 70-Block, der in Ostdeutschland gebaut wurde. Das Haus steht in der Oststadt und ebenfalls unter Denkmalschutz.