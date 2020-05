Landtag : Debatte über Gesundheitsversorgung und Corona-Folgen

Der Landtag in Schwerin setzt am Donnerstag (9.00 Uhr) seine Beratungen fort. Wenige Tage nach dem 75. Jahrestag des Kriegsendes will das Parlament an die Befreiung von der Nazi-Herrschaft erinnern und der Opfer gedenken. In dem von SPD, CDU und Linke eingebrachten Antrag wird auch vor dem Wiedererstarken des Rechtsextremismus gewarnt und ein entschlossenes Eintreten für Frieden und Freiheit angemahnt.

von dpa

14. Mai 2020, 02:35 Uhr

Mit einem ebenfalls fraktionsübergreifenden Antrag soll eine weitere Enquete-Kommission eingesetzt werden. In dem Gremium sollen Abgeordnete mit Fachleuten beraten, wie die Gesundheitsversorgung im ganzen Land auf Dauer sichergestellt werden kann. Zudem liefert die fortwährende Corona-Krise dem Parlament auch am zweiten Sitzungstag Gesprächsstoff. So soll auf Antrag der Opposition über Hilfsprogramme für Kommunen, Tourismus und Studierende debattiert werden.