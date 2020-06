Parteien : Debatte um Amthor: CDU in MV steht bisher zu ihm

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hält trotz der umstrittenen Nebentätigkeit des Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor zu ihrem Jungstar. Sofern es nur dieser eine Fehler war, wie ein Kreisvorsitzender einschränkte.

von dpa

16. Juni 2020, 16:01 Uhr

Berlin/Neubrandenburg/Greifswald (dpa/mv) - Die Christdemokraten in Philipp Amthors Bundestagswahlkreis halten trotz seiner umstrittenen Tätigkeit für ein US-Unternehmen an der Kandidatur des 27-Jährigen für den CDU-Landesvorsitz fest. Die CDU-Kreisvorsitzenden Marc Reinhardt (Mecklenburgische Seenplatte) und Franz-Robert Liskow (Vorpommern-Greifswald) hatten Amthor zu Jahresanfang für das Amt vorgeschlagen. Beide erklärten am Dienstag, Amthor habe weiterhin ihr Vertrauen und die Unterstützung ihrer Kreisverbände.

Der CDU-Kreisvorstand der Mecklenburgischen Seenplatte habe ihn am Montagabend in Neubrandenburg nominiert, sagte Reinhardt. 14 Anwesende hätten mit Ja gestimmt, einer mit Nein, einer habe sich enthalten. «Wir haben intensiv diskutiert. Er hat seine Fehler eingestanden und gesagt, dass es eine Dummheit war», sagte Reinhardt. Am Mittwoch will der Kreisverband Ludwigslust-Parchim abstimmen. Vor der Corona-Krise hatten sich bereits die Kreisverbände von Vorpommern-Greifswald und -Rügen sowie von Schwerin für Amthor ausgesprochen.

Reinhardt sagte, er habe nicht den Eindruck, dass Amthor von der Kandidatur zurücktreten wolle. Am Freitag berät der CDU-Landesvorstand über die Einberufung eines Sonderparteitags zur Neuwahl des Landesvorsitzenden. Amthor ist nach dem Rückzug von Justizministerin Katy Hoffmeister der bislang einzige Kandidat.

Wenn es nur dieser eine Fehler war, wolle er ihn gerne weiter unterstützen, sagte Reinhardt. Amthor sei noch ein junger Mensch. Ähnlich hatte sich Unionsfraktionsvize Johann Wadephul geäußert. «Er ist eben noch jung, und da trifft man im Überschwang noch leichter falsche Entscheidungen», sagte er dem «Redaktionsnetzwerk Deutschland».

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) lehnt eine Bewertung der Lobbyismus-Vorwürfe gegen Amthor zum jetzigen Zeitpunkt ab. «Inwieweit er jetzt gegen das Abgeordnetengesetz verstoßen hat, gegen unsere Arbeitsordnung, gegen unsere Verhaltensregeln, das wird jetzt untersucht», sagte Brinkhaus. Er gab sich optimistisch, dass Amthor bei der Aufklärung der Vorwürfe ganz transparent sein werde. «Danach werden wir die ganze Geschichte beurteilen.»

Amthor steht in der Kritik, weil er sich für das US-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt hatte. Nach Veröffentlichung eines «Spiegel»-Berichts hatte Amthor am Freitag seine Arbeit für die US-Firma rückblickend als Fehler bezeichnet. Zwar habe er seine Nebentätigkeit für das Unternehmen bei Aufnahme im vergangenen Jahr der Bundestagsverwaltung offiziell angezeigt. «Gleichwohl habe ich mich politisch angreifbar gemacht und kann die Kritik nachvollziehen. Es war ein Fehler», erklärte Amthor. Er habe die Nebentätigkeit beendet und Aktienoptionen nicht ausgeübt.

Die Bundestagsverwaltung teilte am Dienstag auf Anfrage mit, die Übertragung von Aktienoptionen wie im Fall Amthor sei nicht anzeigepflichtig. Zum Zeitpunkt dieses Rechtsgeschäfts fließe kein Vermögen zu, sondern das bloße Recht, Aktien zu einem vereinbarten Preis zu erwerben.

In der Debatte um die Lobby-Tätigkeit des CDU-Politikers fordert der Verein Lobbycontrol härtere Regeln für Abgeordnete. «Wir brauchen offensichtlich schärfere Offenlegungspflichten für Abgeordnete, zum Beispiel für Aktienoptionen», sagte Timo Lange von Lobbycontrol der «Neuen Osnabrücker Zeitung».

«Der Fall Amthor zeigt sehr klar, dass gerade im Bereich Firmenbeteiligungen noch Handlungsbedarf besteht. Hier sollte der Bundestag nachbessern: Abgeordnete und Mitglieder der Bundesregierung sollten nicht nur Nebeneinkünfte offenlegen, sondern auch relevante Vermögenswerte, die zu Abhängigkeiten oder Interessenkonflikten führen können.» Bislang müssten Abgeordnete den Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages zufolge nur angeben, ob sie zu mehr als 25 Prozent an einem Unternehmen beteiligt seien. «Bei börsennotierten Unternehmen dürfte das nur sehr selten der Fall sein.»

Transparency Deutschland drängt die CDU, die Unionsfraktion und den Bundestag, den Fall Amthor genau zu untersuchen. Der stellvertretende Leiter der Arbeitsgruppe Politik von Transparency, Norman Loeckel, sagte der «Neuen Osnabrücker Zeitung»: «Da momentan noch unklar ist, welche Form genau der Vorteil angenommen hat und welchen zeitlichen Ablauf es gab, ist eine weitergehende Aufarbeitung durch den Bundestagspräsidenten in jedem Fall dringend geboten. Wir hoffen auch, dass seine Fraktion im Bundestag, aber auch seine Partei vor Ort sich nicht wegducken.»

Loeckel erinnerte daran, dass Amthor nach Karin Strenz bereits der zweite von fünf CDU-Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern sei, die aufgrund von Vorwürfen der unlauteren politischen Einflussnahme in die Schlagzeilen geraten seien.