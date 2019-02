Landtag : Debatte um Breitbandausbau: AfD fordert Tempo und Leistung

von dpa

04. Februar 2019, 15:14 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern warten noch zwei Drittel der Internetnutzer im ländlichen Raum auf schnelle Verbindungen mit 50 Megabit je Sekunde (Mbit/s) und mehr. Vor allem für die Unternehmer dort werde das zunehmend zum Problem, sagte der AfD-Landtagsabgeordnete Sandro Hersel am Montag in Schwerin und unterstütze Forderungen aus der Wirtschaft nach einem beschleunigten Breitbandausbau. Er verwies auf den aktuellen Breitbandatlas. Demnach habe Mecklenburg-Vorpommern die zweitschlechteste Internetverbindung in Deutschland, in den ländlichen Räumen im Nordosten seien sogar die langsamsten Verbindungen bundesweit gemessen worden. Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) erwartet für das laufende Jahr spürbare Fortschritte beim Breitbandausbau, da die Landkreise inzwischen vielfach die Aufträge erteilt hätten oder Ausschreibungen kurz vor dem Ende stünden. Rund 1,3 Milliarden Euro fließen im Nordosten in den Breitbandausbau.