Bildung : Debatte um Inklusion an Schulen neu entbrannt

von dpa

05. Februar 2018, 16:00 Uhr

Schwerin/Berlin (dpa/mv) - Mit seiner Forderung nach einem Aussetzen der Inklusion an deutschen Schulen trifft der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, in Mecklenburg-Vorpommern auf Widerspruch. Sowohl das Bildungsministerium als auch die Linke im Landtag bekannten sich am Montag zu Zielen und Wegen der inklusiven Pädagogik, dem gemeinsame Unterrichten von Kindern mit und ohne Behinderung. Die UN-Behindertenrechtskonvention sei geltendes Recht und müsse umgesetzt werden, betonte die Vorsitzende der Linksfraktion, Simone Oldenburg. Ein Sprecher des Bildungsministeriums verwies auf die im Land vereinbarte Inklusionsstrategie bis zum Jahr 2023, die weiterhin gelte.