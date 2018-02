Landtag : Debatte um Landesüberschuss: Krüger dämpft Erwartungen

von dpa

01. Februar 2018, 14:41 Uhr

SPD-Fraktionschef Thomas Krüger hat Forderungen von Opposition und Kommunalverbänden nach Extraausgaben, die sich aus den erwarteten Überschüssen finanzieren, zurückgewiesen. «Noch ist gar nicht klar, wie groß das Plus des Landes ist», sagte Krüger am Donnerstag bei der Klausur der SPD-Landtagsfraktion in Basthorst (Kreis Ludwigslust-Parchim). Zuvor hatte der Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg (CDU) unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium für 2017 einen Rekordüberschuss von 700 Millionen Euro angekündigt. Das Plus werde nach Abzug aller Verpflichtungen deutlich niedriger ausfallen, betonte Krüger. Die oppositionelle Linke hatte die SPD/CDU-Landesregierung angesichts der neuerlichen Überschüsse ermahnt, die Bildungsausgaben zu erhöhen und «klug zu investieren». Der Städte- und Gemeindetag forderte mehr Geld für die Kommunen.