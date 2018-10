Landtag : Debatte um Wohnraumförderung

Mit einer geänderten Bauförderung will Mecklenburg-Vorpommern mehr bezahlbaren Wohnraum erreichen und gleichzeitig der sozialen Entmischung entgegenwirken. So soll staatliche Unterstützung künftig auch dann gewährt werden, wenn die Miete über der bisherigen Fördergrenze von 5,50 Euro je Quadratmeter liege, sagte Bauminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag im Landtag Schwerin. Damit solle erreicht werden, dass in den Vierteln Mieter unterschiedlicher Einkommensschichten Angebote finden. Pegel ließ aber offen, welcher zusätzliche Schwellenwert eingeführt werden soll und wann die Gesetzesänderung kommt. Die Diskussion mit den Fachverbänden werde bei einem Treffen des Bündnisses für Wohnen im November fortgeführt.

von dpa

25. Oktober 2018, 10:55 Uhr

Sowohl die Regierungsparteien SPD und CDU als auch die oppositionelle Linke hatten die Landesregierung in Anträgen zu Gesetzesänderungen aufgefordert. Sie reagierten damit unter anderem auf eine bundesweite Studie, nach der Rostock und Schwerin zu den Städten gehören, in denen sich beim Wohnen die Trennung nach Einkommensschichten am deutlichsten zeigt. Die Wissenschaftler hatten auf langfristig negative soziale Folgen einer solchen Entmischung hingewiesen.