Gastgewerbe : Dehoga erfreut nach Rückkehr der Tagestouristen

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in MV hat ein positives Fazit nach dem ersten Wochenende mit wieder erlaubtem Tagestourismus gezogen. «Es waren spürbar mehr Tagesgäste im Bundesland am Wochenende», sagte Dehoga-Landespräsident Lars Schwarz der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Dieser Öffnungsschritt sei überfällig gewesen, die Branche sei auf die Tagesgäste angewiesen, gerade wenn die Hauptferienzeit zu Ende gehe. Laut Schwarz profitiere ebenfalls der Einzelhandel enorm vom Tagestourismus.

von dpa

06. September 2020, 15:43 Uhr