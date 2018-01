Kommunen : Demmin bekommt Spazierpromenade am Mühlengraben

von dpa

erstellt am 15.Jan.2018 | 14:15 Uhr

Demmin profitierte als Hansestadt von seiner Lage an der Peene, mit der der Mühlengraben verbunden war. Am Graben, dessen Wasser teils in Rohren fließt, entsteht die zwei Kilometer lange Promenade. Man hofft auf eine touristische Aufwertung der Altstadt um die weit sichtbare St.-Bartholomaei-Kirche. Demmin war in den letzten Kriegstagen 1945 in Flammen aufgegangen. Das Zentrum war zerstört und in der DDR-Zeit bestimmte Gebiete mit Plattenbauten bebaut worden. Seit 1990 läuft eine Restaurierung der Altstadtteile und eine behutsame Bebauung.

Die Promenade soll 2022 fertig sein. Demmin gilt mit den Flüssen Peene, Trebel und Tollense als besonders fischreich, liegt touristisch aber im Schatten von Ostseeküste und Seenplatte.