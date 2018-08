Notfälle : Demmin: Nach Dacheinsturz bei Abriss Straße blockiert

Wenige Tage nach dem Dacheinsturz in der ehemaligen Seefahrtsschule in Wustrow (Kreis Vorpommern-Rügen) ist es erneut zu einer folgenreichen Panne bei Bauarbeiten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stürzten am Samstagmorgen beim Abriss einer ehemaligen Schule in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) zwei Decken ein und rissen dabei auch Teile einer Wand mit sich. In der Folge sei das an der Außenfassade aufgestellte Baugerüst auf die Straße gedrückt worden und habe die gesamte Fahrbahn blockiert.

von dpa

25. August 2018, 15:22 Uhr

Zum Glück hätten sich zum Zeitpunkt des Unglücks keine Personen auf dem Gerüst befunden, und auch auf der Straße sei niemand unterwegs gewesen, hieß es. Die Treptower Straße, einer der Hauptwege durch die Stadt, habe zur Beräumung von Bauschutt und für den Abtransport des Gerüstes für knapp drei Stunden komplett gesperrt werden müssen. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ob Verstöße gegen Vorschriften das Unglück begünstigten, werde untersucht.

Beim Umbau der 1846 eröffneten Seefahrtsschule in Wustrow zu Ferienappartements waren am Dienstag etwa 20 Meter des Hauptdaches eingestürzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Baugefährdung. Verletzt wurde auch dort niemand.