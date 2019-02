Landtag : Demografischer Wandel Thema bei Klausur

Die Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV hat am Montag in Liepen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ihre Klausurtagung begonnen. Zu Beginn der zweitägigen Beratungen machte Fraktionschef Bernhard Wildt deutlich, dass der demografische Wandel im Land die Parlamentsarbeit im neuen Jahr maßgeblich bestimmen werde. Die Folgen seien in vielen Bereichen spürbar, etwa in der Wirtschaft mit dem zunehmenden Fachkräftemangel oder in der Medizin mit der Betreuung älterer Menschen insbesondere auf dem Lande, sagte eine Fraktionssprecherin. In Arbeitsgruppen werde nun darüber beraten, mit welchen Anträgen und Initiativen die vierköpfige Oppositionsfraktion das Thema im Landtag vorantreiben wolle.

von dpa

25. Februar 2019, 11:18 Uhr

Die Fraktion Freie Wähler/BMV war im Herbst 2017 entstanden, nachdem vier frühere AfD-Abgeordnete aus Protest gegen eine ihrer Meinung nach fehlende Abgrenzung zu extremistischen Kräften Partei und AfD-Fraktion den Rücken gekehrt hatten.