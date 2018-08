Kommunen : Demokratiebahnhof Landessieger des Nachbarschaftspreises

Der Anklamer Demokratiebahnhof ist Landessieger des Deutschen Nachbarschaftspreises 2018. Das vor vier Jahren gegründete Projekt sei zu einem Vernetzungs- und Begegnungsort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geworden, bei dem Mitbestimmung und selbstorganisiertes Engagement im Mittelpunkt stünden, begründete die nebenan.de-Stiftung am Dienstag in Berlin die Entscheidung. Damit trage der Demokratiebahnhof zur Entwicklung einer lebendigen Zivilgesellschaft bei - gerade in einem Ort, wo rechtsextreme Strukturen verbreitet seien.

von dpa

28. August 2018, 12:40 Uhr

Der mit 2000 Euro dotierte Landespreis wird am 5. September in Berlin verliehen. Die 16 Landessieger haben zudem die Chance auf einen der drei Bundespreise, die mit 5000 bis 10 000 Euro dotiert sind. Der Deutsche Nachbarschaftspreis wurde 2017 von der nebenan.de-Stiftung ins Leben gerufen. Die Stiftung ehrt dem Preis eigenen Angaben zufolge Initiativen, die sich in ihrer Nachbarschaft für ein offenes, solidarisches und demokratisches Miteinander engagieren. Er ist mit insgesamt mehr als 50 000 Euro dotiert.