Migration : Demonstrationen für Seenotrettung von Flüchtlingen

Aus Solidarität mit der Kapitänin des deutschen Rettungsschiffes «Sea-Watch 3», Carola Rackete, und Flüchtlingen auf dem Mittelmeer haben am Samstag im Norden und Nordosten Tausende Menschen demonstriert. Sie folgten einem Aufruf der Seebrücke, die sich für die Aufnahme aller derzeit aus Seenot geretteten Flüchtlinge in Deutschland einsetzt. Nur weil es hierfür keine europäische Lösung gebe, dürfe sich Deutschland nicht aus der Verantwortung stehlen, teilten die Organisatoren mit. Es würden dringend sichere Fluchtwege benötigt, damit Flüchtende nicht den gefährlichen Weg über das Mittelmeer wagen müssten.

von dpa

06. Juli 2019, 15:47 Uhr

Den stärksten Zuspruch erhielt die Organisation in Hamburg, wo zu einem Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung rund 1500 Teilnehmer erwartet worden waren. Nach erster Einschätzung der Polizei dürften es zum Auftakt fast doppelt so viele Demonstranten gewesen sein. «No border - no nation», skandierten sie (keine Grenzen - keine Nationen) und forderten auf Plakaten unter anderem die Freigabe der in Italien beschlagnahmten «Sea-Watch 3».

In Kiel demonstrierten nach Angaben der Polizei rund 250 Menschen friedlich für die Rechte von Flüchtlingen. In Lübeck versammelten sich nach Veranstalter-Angaben etwa 350. «Es war laut und entschlossen», sagte eine dortige Mitorganisatorin. In Wismar waren es demnach rund 50 Demonstranten. In Rostock war eine Demo für den späteren Nachmittag angesetzt.

Die Kapitänin Rackete hatte mit der «Sea-Watch 3» und 40 Migranten an Bord ohne Erlaubnis Lampedusa angesteuert und war kurzzeitig in Italien unter Hausarrest gestellt worden. Sie wartet an einem unbekannten Ort auf eine weitere Anhörung am 9. Juli. Jüngst hat das unter deutscher Flagge fahrende Schiff «Alan Kurdi» nach Angaben der Regensburger Organisation Sea-Eye vor Libyen 65 Migranten von einem Schlauchboot gerettet. Die «Alex», ein Schiff der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans, hatte am Samstag von 54 Geretteten zunächst noch 41 an Bord.