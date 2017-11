Parteien : Dennis Augustin neuer Co-Landesvorsitzender der Nordost-AfD

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

erstellt am 12.Nov.2017 | 14:59 Uhr

Dem langjährigen AfD-Landesvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, steht künftig Dennis Augustin als gleichberechtigter Co-Sprecher zur Seite. Der Bauunternehmer aus Ludwigslust setzte sich auf dem Parteitag am Sonntag in Gägelow bei Wismar mit 57 Prozent Zustimmung gegen seinen Mitbewerber Enrico Komning aus Neubrandenburg durch. Wie Holm war auch Komning im September in den Bundestag gewählt worden. Augustin hatte unter dem Applaus der Mitglieder vor einer Ämter- und Mandatshäufung in den Händen weniger «Berufspolitiker» gewarnt. Er ersetzt Bernhard Wildt, der die AfD zusammen mit drei weiteren Landtagsabgeordneten verlassen hatte. Wildt hatte der AfD mangelnde Abgrenzung gegen rechtsextreme Kräfte und Gewalt vorgeworfen.