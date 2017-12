Abfall : Deponie Selmsdorf in guter wirtschaftlicher Situation

Die Betreibergesellschaft der überregional bekannten Mülldeponie Selmsdorf sieht sich in einer guten wirtschaftlichen Situation. Es sei genügend Geld bis zum Ende der Deponielaufzeit da. Ein externes Gutachten habe ausreichend Liquidität bis zum «Nachsorgeende 2090» bestätigt, zu dem auch Renaturierungsmaßnahmen gehören. Das teilte das landeseigene Unternehmen mit. 2018 soll ein mehr als zwei Millionen Euro teurer Laborneubau fertiggestellt werden und in der zweiten Jahreshälfte in Betrieb gehen. Darüber hinaus werde ein Energiekonzept für elektrisch betriebene Fahrzeuge entwickelt. Auch öffentlich zugängliche Auflademöglichkeiten seien geplant.