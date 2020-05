Krankenhäuser : Desinfektionsstellen an Kliniken in Betrieb

von dpa

13. Mai 2020, 17:19 Uhr

Alle Krankenhäuser des Landkreises Vorpommern-Greifswald sind nach Angaben der Kreisverwaltung jetzt mit Desinfektionsstellen ausgestattet. An den Kliniken in Ueckermünde, Anklam, Pasewalk, Karlsburg und am Wolgaster Kreiskrankenhaus sowie an der Universitätsmedizin Greifswald könnten jetzt die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes sofort nach der Übergabe eines Covid-19-Patienten desinfiziert werden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Damit sei Vorpommern-Greifswald der erste Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern mit diesem flächendeckenden Service. Die Fahrzeuge stünden schon nach etwa 15 Minuten wieder für Einsätze bereit. Zudem würden Keime nicht in die Rettungswachen eingeschleppt und Schutzausrüstungen müssten nicht mehrfach an- und abgelegt werden. Die Desinfektionsstellen wurden dem Sprecher zufolge von Mitarbeitern der Brandschutzdienststelle und des Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises zusammen mit der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) und den jeweiligen Krankenhäusern eingerichtet.