Kriminalität : Deutlich mehr Enkeltrick-Betrügereien: 600 000 Euro Schaden

Die Kriminalisten vermuten, dass die gestiegene Zahl auch darauf zurückzuführen ist, dass die Bevölkerung sensibler für das Thema geworden ist und es deshalb häufiger Anzeige erstatten. So hätten Taxifahrer, die Senioren zur Bank fahren sollten, die Situationen erkannt und die Polizei benachrichtigt. Auch Bankmitarbeiter hätten Kunden vor einem Betrug bewahrt und die Polizei eingeschaltet. «Diese Aufmerksamkeit führte in einzelnen Fällen bis hin zur Festnahme von Tätern», sagte LKA-Sprecherin Anna Hermann.

Die Täter versuchen verschiedene Maschen, um an das Geld der Senioren zu gelangen. Am häufigsten sei der klassische Enkeltrick, bei dem ein Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsverhältnis vorgespielt werde, hieß es. Zugenommen hat nach Beobachtung der Kriminalisten, dass Ganoven sich als Polizisten oder Staatsanwälte ausgegeben hätten. Im Jahr 2015 lag der Anteil dieser Masche an allen angezeigten Fällen noch bei 7,4 Prozent, wie Hermann sagte. Im Jahr darauf sei er auf 8,1 Prozent gestiegen und 2017 auf 27,9 Prozent.

Andere Varianten seien die Bitte um finanzielle Hilfe oder dass ein Gewinn in Aussicht gestellt werde, für den zuvor «Gebühren» bezahlt werden müssten. Mitunter würden Geldbeträge wegen angeblicher Schulen gefordert.