Arbeitsmarkt : Deutlich weniger Arbeitslose im April

von dpa

27. April 2018, 10:19 Uhr

Der Frühling sorgt für einen kräftigen Rückgang der Arbeitslosenzahl in Mecklenburg-Vorpommern. Im April sind 67 300 Männer und Frauen erwerbslos gewesen, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur am Freitag bekanntgab. Damit sank die Zahl erstmals nach der Wiedervereinigung in einem April unter 70 000. Die Arbeitslosenquote sank auf 8,1 Prozent, im Vorjahres-April lag sie bei 8,7 Prozent. Zur Frühjahrsbelebung trug vor allem die Tourismussaison bei. So sank die Zahl der Arbeitslosen allein im Landkreis Vorpommern-Rügen um 1900 oder 15,2 Prozent im Vergleich zum März 2018.