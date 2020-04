Statistik : Deutlich weniger Verkehrstote im ersten Quartal in MV

Im ersten Jahresquartal sind weniger Menschen in MV bei Verkehrsunfällen gestorben als noch im Vorjahreszeitraum. In einigen Bereichen wurde hingegen eine Zunahme registriert im vergangenen Jahr.

von dpa

28. April 2020, 14:13 Uhr

Im ersten Quartal des Jahres sind in Mecklenburg-Vorpommern deutlich weniger Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis März kamen neun Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, wie das Innenministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es den Angaben zufolge noch 21 Menschen.

Die Polizei erfasste landesweit demnach rund 11 600 Verkehrsunfälle im ersten Jahresquartal, dies seien etwa fünf Prozent weniger als im Vergleich zu den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres. Unter den Unfällen seien 884 mit Personenschaden, 10 749 mit Sachschaden. Diese seien Zahlen laut Innenministerium ebenfalls niedriger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein Grund für die Rückgänge könne die Corona-Pandemie sein.

Im gesamten vergangenen Jahr starben landesweit 88 Menschen bei Verkehrsunfällen, dies seien zwei mehr als noch 2018. Die Zahl der Verletzten ging 2019 im Vergleich zu 2018 leicht auf 6913 zurück. Diese beiden Zahlen hatte das Statistische Bundesamt bereits vor einigen Wochen mitgeteilt. Insgesamt wurden 2019 laut Statistik des Innenministeriums rund 60 000 Unfälle registriert, etwa 4,5 Prozent mehr als noch 2018. Die Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren sei weiterhin am häufigsten verletzt oder getötet worden. Der Anteil der verletzten oder getöteten Kinder unter 15 Jahren lag demnach im vergangenen Jahr bei knapp 10 Prozent.

Rückläufig sind hingegen die Zahlen bei den Baumunfällen. 22 Menschen kamen im vergangenen Jahr bei einem Unfall mit einem Baum ums Leben, 2018 waren es noch 34.

Die Polizisten stellten im vergangenen Jahr mehr als 55 000 Verstöße gegen die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit fest. In 12 446 Fällen wurden Handyverstöße im Straßenverkehr festgehalten - zehn Prozent mehr als noch 2018. «Die vielen Feststellungen machen deutlich, dass in unserem Bundesland schnell gefahren und damit das eigene Leben und das Leben anderer in Gefahr gebracht wird», sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) in einer Mitteilung. «Und anstatt sich auf den Straßenverkehr zu konzentrieren, lesen oder schreiben manche sogar Nachrichten - daher gilt für mich: Null Toleranz gegenüber Rasern, Dränglern, Ausbremsern und anderem verkehrsgefährdenden Verhalten auf unseren Straßen!»

Noch stärker stieg die Zahl der Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeiten bei Drogenkontrollen: Mit 1872 Fällen wurden 2019 demnach rund 20 Prozent mehr Anzeigen gestellt als noch 2018. Dies führte das Innenministerium vor allem auf eine bessere Schulung der Beamten zurück.

117 Fahrer eines Pedelecs wurden 2019 leicht- oder schwerverletzt. Dies waren knapp 40 mehr als noch im Jahr zuvor. Die Pkw-Insassen seien mit einem Anteil von mehr als 50 Prozent aller Verunglückten weiterhin am meisten gefährdet. Die häufigsten Ursachen für Unfälle seien überhöhte Geschwindigkeit, Missachtung der Vorfahrt und Alkohol.