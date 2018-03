Gesellschaft : Deutlicher Sprung bei der Lebenserwartung für Menschen in MV

von dpa

26. März 2018, 16:11 Uhr

In keinem anderen Bundesland ist die Lebenserwartung in den vergangenen zwei Jahrzehnten so stark gestiegen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Ein neugeborenes Mädchen im Nordosten kann heute im Schnitt 83,2 Jahre alt werden und damit fünfeinhalb Jahre älter als Mädchen der vorhergehenden Generation. Den Daten zufolge, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag vorlegte, ist der Sprung beim anderen Geschlecht noch größer. Die Lebenserwartung bei neugeborenen Jungs erhöhte sich um fast 8 auf nunmehr 76,7 Jahre. Die Zahlen beziehen sich auf die sogenannten Sterbetafeln für die Jahre 2014 bis 2016. Sie wurden verglichen mit den Daten der Jahre 1993 bis 1995. Dabei zeigte sich, dass sich die Lebenserwartung in Ostdeutschland fast an die im Westen angeglichen hat.