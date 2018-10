Hochschulen : Deutsch-russischer Studienabschluss in BWL

Stralsund (dpa/mv) – Studierende der Betriebswirtschaftslehre in Stralsund sollen künftig einen deutsch-russischen Doppelabschluss erwerben können. Die Fachhochschule in St. Petersburg und die Hochschule unterzeichnen auf dem Russlandtag einen Vertrag zur Einrichtung eines deutsch-russischen Doppelabschlusses im Studiengang «International Management Studies in the Baltic Sea Region», wie die Hochschule Stralsund am Montag mitteilte. Damit solle die Zusammenarbeit des Landes durch die Hochschule unterstützt werden, sagte Rektorin Petra Maier.

von dpa

15. Oktober 2018, 13:56 Uhr

Die Hochschule Stralsund hat im Rahmen des «Russian Investment Monitors» mehr als 1700 Unternehmen in Deutschland mit russischer Beteiligung betrachtet. Die Analyse der Unternehmen in MV zeige, dass deren Engagement in den letzten Jahren nachhaltig und wirtschaftsstrukturell wirksam sei, sagte der Stralsunder Professor Björn P. Jacobsen Bei dem Anteil der Unternehmen mit russischer Beteiligung liege Mecklenburg-Vorpommern im Mittelfeld der deutschen Bundesländer. Im Vergleich mit reinen Im- und Exportgeschäften benötigten Investitionen ein weit höheres Maß an Vertrauen in das wirtschaftspolitische Umfeld. Der Russlandtag sei deshalb wichtiger Bestandteil im Rahmen der Vertrauensbildung.