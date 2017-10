Wetter : Deutsche Bahn: Probleme nach «Xavier» auch am Wochenende

vergrößern 1 von 2 Foto: Holger Hollemann 1 von 2

Die Strecke Hamburg-Berlin werde erst am Montag wieder befahrbar sein. Den Reisenden werde eine Umleitung über Uelzen und Stendal angeboten. «Es gibt eine Fahrzeitverlängerung von ungefähr 60 Minuten», sagte die Sprecherin weiter. Züge aus dem Ruhrgebiet beispielsweise führen von Dortmund nach Hannover und wieder zurück. Reisende mit dem Ziel Leipzig oder Berlin könnten in Hannover umsteigen - und so mit einer allerdings erheblichen Verlängerung der Fahrzeit auch nach Berlin kommen. Das gelte auch für Fahrten von Berlin in den Westen.

