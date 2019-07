Forschung : Deutsche Forschungsgemeinschaft: Becker erste Präsidentin

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) will am Mittwoch auf ihrer Jahrestagung in Rostock ihre neue Führung wählen. Bislang wird die größte deutsche Forschungsförderorganisation von Peter Strohschneider als Präsident geleitet. Der scheidet nach zwei Amtsperioden turnusmäßig aus. Der Germanistik-Professor hatte das Amt im Januar 2013 übernommen.

03. Juli 2019, 15:50 Uhr

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bekommt erstmals eine Präsidentin. Die Biochemikerin und Medizinerin Prof. Katja Becker von der Justus-Liebig-Universität Gießen wurde am Mittwoch von der Mitgliederversammlung in Rostock gewählt, wie die DFG berichtete. Die 54-Jährige ist seit 2014 DFG-Vizepräsidentin und tritt ihr neues Amt am 1. Januar 2020 für zunächst vier Jahre an. Sie folgt damit auf den germanistischen Mediävisten Prof. Peter Strohschneider, der seit 2013 DFG-Präsident ist und nach zwei Amtsperioden turnusmäßig ausscheidet. Die DFG ist eigenen Angaben zufolge die größte Forschungsförderorganisation und zentrale Selbstverwaltungseinrichtung für die Wissenschaft in Deutschland.