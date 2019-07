Forschung : Deutsche Forschungsgemeinschaft wählt neuen Präsidenten

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) will am Mittwoch auf ihrer Jahrestagung in Rostock ihre neue Führung wählen. Bislang wird die größte deutsche Forschungsförderorganisation von Peter Strohschneider als Präsident geleitet. Der scheidet nach zwei Amtsperioden turnusmäßig aus. Der Germanistik-Professor hatte das Amt im Januar 2013 übernommen.

von dpa

03. Juli 2019, 02:48 Uhr

Zur Wahl stellen sich den Angaben zufolge die Biochemikerin Katja Becker aus Gießen, der Prozesstechniker Wolfgang Marquardt vom Forschungszentrum Jülich und die Karlsruher Informatikerin Dorothea Wagner. Das Ergebnis der Wahl soll am Nachmittag bekanntgegeben werden. Insgesamt fördert die DFG den Angaben zufolge Forschungen in Deutschland mit rund drei Milliarden Euro.

Grund für Rostock als Tagungsort der DFG ist der 600. Geburtstag der Universität. Sie ist damit die älteste Uni im Ostseeraum.