Buntes : Deutsche Meisterschaft der Fahrradkuriere startet

von dpa

30. August 2018, 08:39 Uhr

In Greifswald werden die besten Fahrradkuriere Deutschlands gesucht. Bei der am Donnerstag (16.30 Uhr) beginnenden Deutschen Meisterschaft treten rund 100 Teilnehmer in den Kategorien Normalrad und Lastenrad gegeneinander an. Neben Schnelligkeit sei Organisationstalent gefragt, um die Stationen möglichst effizient abfahren zu können, sagte Mitorganisatorin Victoria Hilsberg. Neben Qualifikations- und Hauptrennen, welche die Radkuriere in voller Kuriermontur absolvieren müssen, gibt es ein Kopfsteinpflasterrennen. Im Vordergrund der Meisterschaft stehen die Überzeugung von nachhaltiger Mobilität, der Spaß und der Erfahrungsaustausch. Aber auch der Sport treibt die meist junge Community an. «Man will sich messen, aber völlig ohne negativen Ehrgeiz», sagte Hilsberg.