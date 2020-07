Umwelt : Deutsche Ostseeanrainer: Vize-Vorsitz in Helsinki-Kommission

Deutschland hat am Mittwoch turnusmäßig für zwei Jahre den Vorsitz der Ostsee-Meeresschutzkommission (Helcom) übernommen.Die Umweltministerien Mecklenburg-Vorpommerns und Schleswig-Holsteins als Ostseeanrainer wurden in das Vorsitz-Team aufgenommen, wie Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin mitteilte. Demnach hat zunächst Schleswig-Holstein für ein Jahr den Vize-Vorsitz inne, im zweiten Jahr dann Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

01. Juli 2020, 19:19 Uhr