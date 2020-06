Vereine : Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt gegründet

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist am Dienstag in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gegründet worden. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) überreichte den beiden Gründungsvorständen Katarina Peranic und Jan Holze die Ernennungsurkunden. Sie sollen im Juli mit dem Aufbau der Stiftung in Neustrelitz beginnen. Später sind bis zu 75 Mitarbeiter vorgesehen, wie Holze sagte.

von dpa

23. Juni 2020, 16:23 Uhr

Der Bundestag hatte die Errichtung der Stiftung im Januar beschlossen. Sie soll als bundesweite Anlaufstelle für die rund 30 Millionen Ehrenamtler in Deutschland dienen, Projekte fördern und Fortbildung anbieten. Ein Schwerpunkt der Stiftungsarbeit soll die Digitalisierung sein, wie es in Neustrelitz hieß. Der Stiftung stehen jährlich bis zu 30 Millionen Euro zur Verfügung.