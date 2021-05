Volleyball : Deutsche Volleyballerinnen im Trainingslager in Schwerin

Die deutschen Volleyball-Frauen haben am Mittwoch in Schwerin mit der finalen Vorbereitung auf die Nations League begonnen.

Aachen | Von Freitag bis Sonntag wird die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski, der auch das Bundesliga-Team des SSC Schwerin betreut, unter Ausschluss der Öffentlichkeit drei Testspiele gegen Belgien bestreiten. Von Schwerin aus geht es für die Volleyballerinnen in das italienische Rimini. Dort stehen vom 25. Mai an 15 Vorrunden-Partien in der Nati...

