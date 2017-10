Theater : Deutscher Bühnenverein berät über Theaterlandschaft in MV

Schwerin (dpa/mv) - Der Deutsche Bühnenverein befasst sich bei einer zweitägigen Beratung in Schwerin mit der laufenden Umgestaltung der Theaterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Ergebnisse der Tagung sollen am Montag im Mecklenburgischen Staatstheater präsentiert werden. Der Bundesverband der deutschen Theater, dem 430 Mitglieder angehören, hatte die von der Landesregierung zur Kostendämpfung eingeleitete Theaterreform stets kritisch begleitet und vor den Folgen der Sparmaßnahmen für die künstlerische Vielfalt und Wirksamkeit des Theaters gewarnt.