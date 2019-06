Denkmäler : Deutscher Mühlentag mit 13 historischen Mühlen in MV

Mehr als ein Dutzend historische Mühlen öffnen am Pfingstmontag anlässlich des Deutschen Mühlentags. Zu den 13 teilnehmenden Bauwerken in Mecklenburg-Vorpommern gehören Wind-, Wasser- und Motormühlen - von Rüting (Landkreis Nordwestmecklenburg) bis Pudagla auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald).

von dpa

03. Juni 2019, 12:28 Uhr

Die Betreiber lassen die Flügel oder Wasserräder drehen, bringen Motoren auf Touren und laden Gäste zu Führungen und kleinen Festen ein, wie der Mühlenverein Mecklenburg-Vorpommern als Veranstalter am Montag in Schwerin mitteilte. An der Schwedenmühle in Anklam finde die zentrale Eröffnung für das Land mit Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) statt.

Nach Recherchen des Vereins prägten noch vor 150 Jahren zahlreiche Wind- und Wassermühlen das Landschaftsbild im Nordosten. Fast jedes Dorf hatte seine Mühle, wie der zweite Vorsitzende Christian Meyer sagte. «Oft erstaunlich lange konnten diese imposanten Bauwerke der aufkommenden Konkurrenz der von Dampfmaschinen und später Dieselmotoren angetriebenen Mühlen standhalten». Erst die modernen Großmühlen hätten ihnen die wirtschaftliche Grundlage entzogen.

Heute gibt es dem Verein zufolge landesweit rund 150 Wasser- und 120 Windmühlen oder Ruinen davon. Unter Denkmalschutz stünden jeweils rund 90 Wind- und Wassermühlen, außerdem rund 30 Dampf- und Motormühlen. Der Mühlenverein Mecklenburg-Vorpommern engagiert sich für den Erhalt historischer Wind-, Wasser und Motormühlen, erforscht ihre Geschichte und berät Eigentümer bei der Restaurierung.