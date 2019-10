Film : Deutscher Naturfilmpreis 2019 wird verliehen

Der Deutsche Naturfilmpreis 2019 wird heute von Mecklenburg-Vorpommerns Kulturministerin Bettina Martin (SPD) in der Darßer Arche in Wieck auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst verliehen. Der Preis wird in fünf Kategorien vergeben, die zusammen mit 21 000 Euro dotiert sind. Die beiden Kategorien für die Hauptpreise heißen «Wildnis Natur» und «Mensch und Natur». Dazu kommen Jury-Preise für herausragende Leistungen sowie eine Publikumswahl und der Preis der Kinderjury.

von dpa

05. Oktober 2019, 09:05 Uhr

Der Preisverleihung ist der Höhepunkt des 15. Darßer Naturfilmfestivals. An sechs Spielstätten auf dem Darß sowie im Stralsunder Ozeaneum wurden die 38 besten Naturfilme des Jahres gezeigt.