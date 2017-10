Medien : Deutscher Naturfilmpreis auf dem Darß vergeben

Der Deutsche Naturfilmpreis 2017 ist an die Filme «Megeti - Africa's Lost Wolf» und «Biene Majas wilde Schwestern» verliehen worden. Die Filme setzten sich am Samstag beim 13. Darßer Naturfilmfestival auf der Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in den Kategorien «Wildnis Natur» und «Mensch und Natur» gegen zehn Konkurrenten durch, wie der Veranstalter berichtete.