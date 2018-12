Waffen : Die Aufrüstung geht weiter: Erneut mehr Waffen in Privathand

von dpa

16. Dezember 2018, 08:43 Uhr

Die Zahl privater Waffen im Nordosten ist erneut gestiegen - wenn auch etwas langsamer als im vergangenen Jahr. Zum Stichtag 1. Dezember waren 18 805 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern registriert, die legal mindestens eine Waffe besaßen, wie das Innenministerium mitteilte. Das seien knapp 200 mehr als am 1. Januar. 2017 war die Zahl noch um 300 gestiegen. Insgesamt waren zu Monatsbeginn 97 388 Waffen registriert, was einen Anstieg von rund 2600 Waffen seit Jahresanfang darstellt. 2017 war die Zahl allerdings noch um 4000 gestiegen. 12 094 Menschen gaben an, Jäger zu sein und deshalb eine oder mehrere Schusswaffen zu brauchen (Vorjahr: 11 922). Zudem sind 27 Reichsbürger mit Waffenerlaubnissen registriert, von denen 18 auch Schusswaffen erwerben dürften.