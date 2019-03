Tourismus : Die Digitalisierung geht auch am Campingplatz nicht vorbei

von dpa

21. März 2019, 07:19 Uhr

Die Welt das Campings hat sich massiv verändert. Die Zeiten der einfach gestalteten Campingplätze, wo sich die Gäste mit Zelt, Luftmatratze und Schlafsack begnügen, sind vorbei. Moderne Plätze haben Ausstattungen, die an Hotels mit drei oder vier Sternen erinnern. Voll ausgestattete Luxuszelte, exklusive Sanitäreinrichtung sowie Restaurants, Wellnesszentren und Sportanlagen sind keine Ausnahmen. Da darf WLAN nicht fehlen, insbesondere bei mitreisenden Jugendlichen sei dies die erste Frage an der Rezeption, sagte der Sprecher des Landesverbands der Campingwirtschaft MV, Gerd Scharmberg. Die Betreiber der Plätze seien in der Pflicht, selbst in Gegenden fernab der Zivilisation die entsprechende Technik mit hohen Kosten zu installieren.