Kommunen : Die ersten Stimmen zur Europawahl sind schon abgegeben

In Mecklenburg-Vorpommern haben die ersten Wähler ihre Stimmen für die Kommunal- und Europawahl am 26. Mai abgegeben. Viele Briefwahllokale öffneten am Montag, zum Beispiel in Rostock, Neubrandenburg, Greifswald und Schwerin. In Ludwigslust stehe die Briefwahlurne schon seit letztem Donnerstag und es sei auch bereits gewählt worden, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. In Neubrandenburg wird davon ausgegangen, dass etwa jeder sechste der 54 000 Wahlberechtigten von der Briefwahl Gebrauch machen wird. Die Landeshauptstadt rechnet mit rund 12 000 Briefwählern.

06. Mai 2019, 11:41 Uhr

Briefwähler können ihre Wahlzettel entweder im Briefwahllokal in die Urne werfen oder per Post schicken. Sie können auch im Briefwahllokal ihre Kreuzchen machen. In Greifswald stehen dafür sieben Wahlkabinen bereit - mehr als beim letzten Mal, wie eine Stadtsprecherin sagte.