Umwelt : Die Sondermülldeponie Ihlenberg

Die Deponie am Ihlenberg bei Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) gilt mit einer Fläche von 113 Hektar als eine der größten Sondermülldeponien in Europa. Seit der Inbetriebnahme 1979 landeten bis Ende 2017 dort rund 19 Millionen Kubikmeter Hausmüll und gewerbliche Abfälle, darunter auch giftige Industrierückstände. Nach Angaben der Geschäftsführung aus dem vergangenen Jahr beträgt die Aufnahmekapazität der landeseigenen Deponie noch etwa 7 Millionen Kubikmeter. Damit könne sie mindestens noch bis zum Jahr 2035 weiterbetrieben werden, hieß es. Es kämen pro Tag etwa 2000 bis 3000 Tonnen Abfall an.

von dpa

14. November 2018, 14:41 Uhr

Die Errichtung der Deponie in unmittelbarer Grenznähe geht auf einen Beschluss des SED-Politbüros zurück. Die Aufnahme von Sondermüll aus Westeuropa sollte Devisen in die klammen Kassen der DDR spülen. Die Geschäfte liefen meist über Firmen des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalck-Golodkowski.

Heute wird die Deponie von der landeseigenen Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft betrieben und zählt etwa 130 Mitarbeiter. Für Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen auf dem insgesamt 165 Hektar großen Areal wurden den Angaben zufolge bislang Rückstellungen in Höhe von mehr als 260 Millionen Euro gebildet. Derzeit würden jährlich etwa 5 Millionen Euro dafür eingesetzt.