Musik : Die Zappanale beginnt: Familienfest zu Ehren Zappas

Bad Doberan (dpa/mv) - Mit dem Auftritt des Jazzprojekts Hundehagen beginnt am Freitag die 30. Zappanale in Bad Doberan. Sie ist laut Programmankündigung eine der ganz wenigen Bands auf der Zappanale, die sich als Hobbymusiker verstehen. Insgesamt treten an den drei Tagen auf den zwei Bühnen rund 15 Bands auf.

von dpa

18. Juli 2019, 10:17 Uhr

Das dreitägige Event gilt als weltweit größtes Festival zu Ehren des Rockmusikers Zappa (1940-1993). Es ist eine Art Familienfest mit lauter und manchmal schräger Musik sowie mit vielen Menschen jenseits der 50, die aus ganz Europa aber auch aus den USA oder Australien zum Fesitvalgelände an der Pferderennbahn kommen.

Auf den Bühnen ist in der Jubiläumsausgabe der Zappanale richtig viel los. Es werde einige große Bands und Orchester erwartet. So werde die «Ed Palermo Big Band» aus den USA mit ihren 17 Musikern auftreten. Ganz voll wird es dann beim «Ensemble Musikfabrik Köln», wenn gar 30 Musiker zusammenspielen. Ebenfalls 30 Musiker werden auf der Bühne stehen, wenn das Projekt «30 for 30» spielt.

Laut Veranstalter werden pro Tag rund bis zu 2000 Gäste erwartet. Mit dabei ist auch Zappas Schwester Candy Zappa-Porter, die ihr neues Buch «My Brother Was A Mother – Take 3» mit im Gepäck hat.