Kriminalität : Diebe fluten Einkaufszentrum in Neubrandenburg

von dpa

erstellt am 13.Nov.2017 | 06:38 Uhr

Einbrecher haben in Neubrandenburg ein Einkaufszentrum unter Wasser gesetzt. Die Täter brachen in der Nacht zum Montag in einen Handyladen ein, wie die Polizei mitteilte. Beim Einsteigen über das Dach des Centers beschädigten sie demnach ein Rohr der Sprinkleranlage. Gut 30 000 Liter Wasser fluteten den Angaben zufolge das Einkaufszentrum. Mehrere Geschäfte und die Ladenzeile standen unter Wasser. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Die Diebe hätten eine größere Menge Handys erbeutet und seien unerkannt entkommen, hieß es.

