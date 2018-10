Kriminalität : Diebe nehmen Kirchen ins Visier: Mindestens zehn Fälle

Im Norden Mecklenburg-Vorpommerns hat sich eine Serie von Kircheneinbrüchen ereignet. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Stralsund sagte, wurden seit Ende September bereits mindestens zehn Kirchen im Kreis Vorpommern-Rügen aufgebrochen und Opferstöcke sowie andere Geldbehälter geplündert. Zuletzt traf es in der Nacht zu Mittwoch die Schifferkirche in Ahrenshoop, die Wiederauferstehungskirche in Stralsund sowie Kirchen in Ribnitz-Damgarten und auch Wustrow und Born auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

von dpa

18. Oktober 2018, 19:49 Uhr

Zuvor waren schon Gotteshäuser in Bobbin, Groß Mohrdorf, Richtenberg, Flemendorf und Altefähr betroffen. Die Täter hatten vermutlich Bargeld im Visier und haben einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.