Unbekannte haben im Osten Mecklenburg-Vorpommerns erneut Traktoren bei einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgebrochen und Computer- und Ortungstechnik gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, war diesmal ein Agrar-Dienstleister in Rollwitz (Vorpommern-Greifswald) an der Bundesstraße 109 betroffen.

von dpa

07. August 2020, 14:41 Uhr