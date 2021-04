Kriminalität : Diebe plündern moderne Forstmaschinen bei Stavenhagen

Unbekannte haben hochmoderne Forstmaschinen in der Nähe von Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) aufgebrochen und geplündert.

Stavenhagen | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurden aus zwei Maschinen jeweils die Hauptcomputer, die Rückfahrkamera mit Bildschirm sowie lichtstarke Arbeitsscheinwerfer abmontiert und entwendet. Die Diebstähle sollen sich am Wochenende ereignet haben und wurden am Montag angezeigt. Die beiden Forstmaschinen - ein sogenannter Harvester, der Bäume ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.