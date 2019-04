Kriminalität : Diebe plündern Spezial-Zahnarztpraxis: 150 000 Euro Schaden

von dpa

06. April 2019, 12:40 Uhr

Einbrecher haben in einer Spezial-Zahnarztpraxis in Waren an der Müritz Technik im Wert von 150 000 Euro erbeutet. Wie die Neubrandenburger Polizei am Samstag mitteilte, drangen die Täter in der Nacht zu Samstag durch ein Fenster im Erdgeschoss des sanierten Bahnhofsgebäudes ein. Sie stahlen Computer sowie spezielle medizinische Geräte der zahnchirurgischen Praxis, die erst vor wenigen Monaten eröffnet worden war. Die Polizei konnte Spuren sichern und ermittelt nun mit dem Verdacht des besonders schweren Fall des Diebstahls.