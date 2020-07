Kriminalität : Diebe plündern Traktoren und stehlen Fahrzeuge bei Firmen

Unbekannte haben im Osten Mecklenburg-Vorpommerns mehrere Bordcomputer von Traktoren sowie zwei Fahrzeuge gestohlen. Betroffen waren ein Agrarbetrieb in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) und ein E-Anlagenbaubetrieb in Grimmen (Vorpommern-Rügen), wie Polizeisprecher am Sonntag erklärten. Der Gesamtschaden der vermutlich professionell vorbereiteten Diebestouren, die am frühen Sonntagmorgen bemerkt worden waren, wird auf 110 000 Euro geschätzt.

von dpa

26. Juli 2020, 20:00 Uhr