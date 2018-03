Kriminalität : Diebe stehlen Briefmarken aus Postfilialen

von dpa

18. März 2018, 10:07 Uhr

In zwei Postfilialen in Rostock und Umgebung haben Diebe jede Menge Briefmarken gestohlen. Beim ersten Einbruch - in der Nacht zu Sonntag kurz vor Mitternacht - erbeuteten sie in Rostock Marken im Wert von mehreren hundert Euro, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Nur wenige Stunden später wurde in eine Postfiliale im Papendorfer Ortsteil Niendorf (Landkreis Rostock) eingebrochen. Dort verschwanden Postwertzeichen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder auffälligen Beobachtungen geben können.