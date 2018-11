Kriminalität : Diebe stehlen Familie in Vorpommern gleich beide Autos

Böse Überraschung für eine Familie in Vorpommern: Unbekannte haben gleich zwei Autos der Familie aus Eggesin gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg erklärte, handelte es sich um Wagen der japanischen Marke Mazda, die seit Monaten immer wieder in der Region wegkommen. Die Autos im Wert von rund 50 000 Euro standen auf einem öffentlichen Parkplatz vor dem Wohnhaus, in dem die Familie wohnt. Die Eigentümer hätten den Diebstahl am Mittwoch bemerkt und angezeigt.

von dpa

21. November 2018, 18:31 Uhr

Zuletzt waren vier Autos dieser Marke in Greifswald, Wolgast und Bansin gestohlen worden. Eine ähnliche Serie hatte es bereits 2015 gegeben. Der japanische Autohersteller hatte daraufhin Probleme mit einem Funk-Schließsystem eingeräumt, die sich Autodiebe zunutze machten. Das Polizeipräsidium bündelt die Ermittlungen in solchen Fällen bereits.