Kriminalität : Diebe stehlen Freizeit-Wassersportgeräte und Boot

Diebe nehmen an der Mecklenburgischen Seenplatte jetzt auch Wassersportgeräte verstärkt ins Visier. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg sagte, verschwanden in den vergangenen Tagen mehrere Surfbretter, Wakeboards, Neoprenanzüge, ein olivgrünes Ruderboot und ein sogenanntes Banana-Boot. Betroffen waren ein Bootsbesitzer in Priepert und ein Freizeitsportanbieter in Gotthun an der Müritz. In dem Bootsschuppen in Gotthun, in dem die Sportgeräte im Wert von mehreren tausend Euro lagerten, liege auch ein Motorboot, hieß es. Dieses hätten die Diebe aber zurückgelassen. Die Diebstähle wurden am Wochenende bemerkt und gemeldet.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 14:55 Uhr