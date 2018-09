Kriminalität : Diebe stehlen Metall aus Kläranlagen in Vorpommern

von dpa

05. September 2018, 16:10 Uhr

Diebe haben in Vorpommern meist abseits gelegene Kläranlagen als «Betätigungsfeld» erkoren. Wie die Polizei am Mittwoch in Anklam mitteilte, wurden innerhalb einer Woche drei Einbrüche und Diebstähle aus Kläranlagen in der Region Züssow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gemeldet. Betroffen waren Ranzin, Dambeck und eine Anlage bei Karlsburg. Die Täter stahlen diverse Metallgegenstände, unter anderem Geländerteile, die vermutlich bei Schrotthändlern verkauft werden sollen, hieß es. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.