Unbekannte haben in Vorpommern neun Bootsmotoren im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien Bootsbesitzer bei einem Angelverein am Strelasund in Neuhof (Vorpommern-Rügen) und im Hafen Mönkebude bei Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) betroffen.

von dpa

21. September 2020, 18:00 Uhr