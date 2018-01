Kriminalität : Diebe stehlen Rassegeflügel in Neustrelitz

Unbekannte haben am Wochenende in Neustrelitz einem Züchter von Rassegeflügel wertvolle Tiere gestohlen. Bei einem ähnlichen Versuch in Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sind die Täter hingegen gescheitert.